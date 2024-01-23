Истекает срок подачи в ЦИК заявок для наблюдений на президентских выборах

Истекает срок подачи заявок в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для наблюдения на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля.

Истекает срок подачи заявок в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для наблюдения на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля.

Как сообщает Report, соответствующая процедура должна завершиться к 28 января.

Так, граждане Азербайджана, обладающие активным избирательным правом (по собственной инициативе, а также по инициативе зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, неправительственной организации, осуществляющей деятельность в сфере выборов), международные (иностранные) наблюдатели (зарегистрировавшись в ЦИК по прибытии в Азербайджан на основании соответствующего приглашения в порядке, установленном законодательством), начиная со дня назначения выборов и за 10 дней до их проведения, должны представить в ЦИК заявления о наблюдении на всей территории Азербайджана.