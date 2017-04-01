Истек срок представления в ЦИК Азербайджана политическими партиями финансовых отчетов за 2016 год

© Courtesy İmage

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане истек срок представления в ЦИК финансового отчета политических партий за 2016 год.

Как сообщает Report, до настоящего момента в ЦИК из зарегистрированных 55 политических партий финансовый отчет представили 22 партии.

Политические партии представляют в ЦИК финансовые отчеты уже третий год. Несмотря на то, что в предыдущие годы некоторые партии не представили финансовый отчет, ЦИК пока не обращалась в министерство юстиции.