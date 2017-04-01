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    Истек срок представления в ЦИК Азербайджана политическими партиями финансовых отчетов за 2016 год

    До сих пор в ЦИК были представлены 22 финансовых отчета© Courtesy İmage

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/  В Азербайджане истек срок представления в ЦИК  финансового отчета политических партий за 2016 год.

    Как сообщает Report, до настоящего момента в ЦИК  из зарегистрированных 55 политических партий финансовый отчет представили 22 партии. 

    Политические партии представляют в ЦИК финансовые отчеты уже третий год. Несмотря на то, что в предыдущие годы некоторые партии не представили финансовый отчет,  ЦИК пока не обращалась в министерство юстиции

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