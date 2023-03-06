Истек срок полномочий председателя Верховного суда Рамиза Рзаева

6 марта в Верховном суде Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное окончанию срока полномочий его председателя Рамиза Рзаева.

6 марта в Верховном суде Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное окончанию срока полномочий его председателя Рамиза Рзаева.

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

"Рамиз Рзаев выразил удовлетворение работой с коллективом и поблагодарил государство, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за оказанное ему внимание и заботу", - отмечается в заявлении.

Рамиз Рзаев родился 25 февраля 1953 года. В 1977 году окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета. С 1979 года работал следователем в прокуратуре Наримановского района города Баку, затем работал на различных должностях в органах прокуратуры.

В 1995-2000 годах работал военным прокурором Азербайджанской Республики. В 2000-2005 годах был первым заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики.

Р.Рзаев является председателем Верховного суда Азербайджана с 19 апреля 2005 года.