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Истек срок полномочий председателя Верховного суда Рамиза Рзаева

Истек срок полномочий председателя Верховного суда Рамиза Рзаева 6 марта в Верховном суде Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное окончанию срока полномочий его председателя Рамиза Рзаева.
Внутренняя политика
6 марта 2023 г. 18:29
Истек срок полномочий председателя Верховного суда Рамиза Рзаева

6 марта в Верховном суде Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное окончанию срока полномочий его председателя Рамиза Рзаева.

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

"Рамиз Рзаев выразил удовлетворение работой с коллективом и поблагодарил государство, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за оказанное ему внимание и заботу", - отмечается в заявлении.

Рамиз Рзаев родился 25 февраля 1953 года. В 1977 году окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета. С 1979 года работал следователем в прокуратуре Наримановского района города Баку, затем работал на различных должностях в органах прокуратуры.

В 1995-2000 годах работал военным прокурором Азербайджанской Республики. В 2000-2005 годах был первым заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики.

Р.Рзаев является председателем Верховного суда Азербайджана с 19 апреля 2005 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRamiz Rzayevin səlahiyyət müddəti bitib

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