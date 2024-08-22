Истек срок подачи заявлений на регистрацию в качестве наблюдателя на выборах в Азербайджане

В Азербайджане истек срок подачи заявлений в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве наблюдателя на внеочередных парламентских выборах.

В Азербайджане истек срок подачи заявлений в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве наблюдателя на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report , это отражено в "Календарном плане основных действий и мер по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Граждане Азербайджанской Республики, обладающие активным избирательным правом, а также граждане иностранных государств, могут выступать в качестве наблюдателей. Они имеют право осуществлять наблюдение за выборами по своей инициативе или инициативе зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, агитационной группы по референдуму, а также неправительственной организации, занимающейся выборами.

Согласно ч.6 ст. 40 Избирательного кодекса, заявление о проведении наблюдения на всей территории Азербайджана должно быть подано в Центральную избирательную комиссию за 10 дней до начала выборов.

В соответствии с "Календарным планом" последний срок для этого установлен до 22 августа.

Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно документу, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.