Истек срок подачи заявлений на регистрацию в качестве наблюдателя на выборах в Азербайджане

В Азербайджане истек срок подачи заявлений в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве наблюдателя на внеочередных парламентских выборах.
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Граждане Азербайджанской Республики, обладающие активным избирательным правом, а также граждане иностранных государств, могут выступать в качестве наблюдателей. Они имеют право осуществлять наблюдение за выборами по своей инициативе или инициативе зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, агитационной группы по референдуму, а также неправительственной организации, занимающейся выборами.
Согласно ч.6 ст. 40 Избирательного кодекса, заявление о проведении наблюдения на всей территории Азербайджана должно быть подано в Центральную избирательную комиссию за 10 дней до начала выборов.
В соответствии с "Календарным планом" последний срок для этого установлен до 22 августа.
Напомним, что 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно документу, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.