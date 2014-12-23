​Обнародованы результаты исследований "exit-poll" в связи с муниципальными выборами

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Общественное объединение Центр независимых исследований "ELS" обнародовал итоги исследования "exit-poll" в связи с прошедшими сегодня в Азербайджане муниципальными выборами. Руководитель центра Ирада Ягубова в заявлении Report отметила, что исследования "exit-poll" охватили 400 избирательных пунктов по всей стране.

По ее словам, 400 пунктов охватывают 285 муниципалитетов, 64 избирательных округов и территорию 52 районов: "В течение дня активность избирателей составила 38,30%. Относительное число голосов кандидатов от партии "Ени Азербайджан" составило 67,90%, кандидатов других политических партий - 5,47%, остальных кандидатов - 26,63%".

Отметим, что на проходящих в 118-ти округах муниципальных выборах в 1607 муниципалитетов должно быть избрано 15 035 членов. Регистрацию для членства в муниципалитетах прошли 37 077 человек. В выборах принимают участие представители 8 политических партий. Члены 30-ти партий подключились к выборам в индивидуальном порядке.

Регистрацию для наблюдения за выборами прошли 55 551 местных наблюдателей.