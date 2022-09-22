Использование центральной информационной системы дорожной полиции станет бесплатным

Использование центральной информационной системы Главного управления государственной дорожной полиции МВД станет бесплатным. Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном указом президента Ильхама Алиева «Положении о Центральной информационной

Использование центральной информационной системы Главного управления государственной дорожной полиции МВД станет бесплатным.



Как сообщает Report, это отражено в "Положении о центральной информационной системе Главного управления дорожной полиции МВД", утвержденном указом президента Ильхама Алиева.

В Положении отмечается, что учет, систематизация и хранение сведений об административных правонарушениях в отношении правил дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения и правил пользования автомобильными дорогами, а также о лицах, допустивших эти нарушения, находятся в ведении государственных органов (учреждений) участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения. Эти органы обеспечивают предоставление необходимой информации, осуществление автоматизированного документирования, изыскательских и аналитических работ, подготовку и представление отчетов.