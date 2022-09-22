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Использование центральной информационной системы дорожной полиции станет бесплатным

Использование центральной информационной системы дорожной полиции станет бесплатным Использование центральной информационной системы Главного управления государственной дорожной полиции МВД станет бесплатным. Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденном указом президента Ильхама Алиева «Положении о Центральной информационной
Внутренняя политика
22 сентября 2022 г. 17:32
Использование центральной информационной системы дорожной полиции станет бесплатным

Использование центральной информационной системы Главного управления государственной дорожной полиции МВД станет бесплатным.

Как сообщает Report, это отражено в "Положении о центральной информационной системе Главного управления дорожной полиции МВД", утвержденном указом президента Ильхама Алиева.

В Положении отмечается, что учет, систематизация и хранение сведений об административных правонарушениях в отношении правил дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения и правил пользования автомобильными дорогами, а также о лицах, допустивших эти нарушения, находятся в ведении государственных органов (учреждений) участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения. Эти органы обеспечивают предоставление необходимой информации, осуществление автоматизированного документирования, изыскательских и аналитических работ, подготовку и представление отчетов.

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