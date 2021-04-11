Исполняется три года со дня переизбрания Ильхам Алиева Президентом

В период президентства Ильхама Алиева Азербайджан находится на пути стремительного развития. Следует отметить, что после своего переизбрания Президентом Азербайджана в 2018 году Ильхам Алиев придает особое значение многим вопросам в своей деятельности. Од

"В период президентства Ильхама Алиева Азербайджан находится на пути стремительного развития. Следует отметить, что после своего переизбрания Президентом Азербайджана в 2018 году Ильхам Алиев придает особое значение многим вопросам в своей деятельности. Одно из самых важных и значимых событий этого периода - освобождение наших земель, которые почти 30 лет находились под оккупацией врага".



Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Он подчеркнул, что в 44-дневной Отечественной войне азербайджанская армия одержала славную победу под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и вписала свое имя в мировую историю: «Считаю, что эта победа была достигнута непосредственно в результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым».



Депутат сказал, что экономика Азербайджана продолжает стремительно развиваться:

"Как известно, во время пандемии экономики многих стран столкнулись с угрозами. В результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева экономика Азербайджана не столкнулась с какими-либо серьезными угрозами. Должен также отметить, что в нашей стране проводится большая работа по предотвращению пандемии COVID-19. Глава государства предпринимает необходимые шаги в этом отношении", - сказал он



Мамедов отметил, что на сегодняшний день азербайджано-турецкие отношения развиваются по восходящей: "Под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна проделывает большие дела на международной арене. Все это дает нам основания говорить о том, что под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна уже является одной из стран мира, которая говорит свое слово. Я верю, что наша страна добьется еще больших успехов под руководством Президента Ильхама Алиева".

Депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов же заявил Report, что за время пребывания Президента Ильхама Алиева на посту главы государства до 2018 года была проделана серьезная работа, достигнута экономическая независимость страны за счет реализации глобальных проектов, финансовая стабильность за счет правильной диверсификации ресурсов, революционные изменения в армии и оборонной промышленности, созданы серьезного военно-политические партнерства, а также приняты решающие региональные и международные правовые акты, которые сформировали справедливую правовую основу для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который является нашей главной национальной проблемой.



"Говоря о нынешнем трехлетнем периоде, конечно, первое, что приходит на ум, - это наша славная победа в Великой Отечественной войне. Несомненно, важнейшим фактором этой победы является личность Ильхама Алиева. Спасибо господину Ильхаму Алиеву, благодаря которому единство народа, государства и армии стало сильнее. Это национальное единство также стало ключом к нашей победе. Благодаря этой победе господин Ильхам Алиев стал архитектором мира и стабильности на Южном Кавказе и новых платформ сотрудничества в регион в целом, в том числе коммуникационных линий, соединяющих тюркский мир, в том числе Восток и Запад".

Он также отметил, что последние три года также ознаменовали начало решающего периода в борьбе со структурными реформами и коррупцией: "В отношении тех, кто превратил некоторые местные и центральные органы исполнительной власти в рассадник коррупции, были приняты радикальные меры, они привлечены к ответственности. Были начаты структурные и управленческие реформы для повышения эффективности государственных организаций, и этот процесс продолжается сегодня.

Кроме того, реальные шаги в направлении становления гражданского общества, эффективной организации работы и сотрудничества с политическими партиями и институтами гражданского общества за последние три года привели к формированию новой политической среды. Несомненно, такая политическая конфигурация президента Ильхама Алиева была одним из важнейших факторов единства политических партий в Великой Отечественной войне".

"Если проанализировать последние три года, нельзя игнорировать вопрос борьбы с COVID-19. Можно с уверенностью сказать, что деятельность господина Ильхама Алиева во время этой пандемии будет вписана в историю золотыми буквами, так же как и решительность во время прошлогодней Отечественной войны .



Глава государства смог объединить международные усилия в борьбе с COVID-19 под руководством Азербайджана в Тюрском совете, а затем в Движении неприсоединения и специальной сессии Генассамблеи ООН. Во время первой волны пандемии Азербайджан стал донором более 30 стран, а также Всемирной организации здравоохранения, показав пример международной социальной ответственности.

Продолжая свою миссию справедливого руководства в этом направлении, господин Ильхам Алиев в прямом смысле этого слова вошел в историю, приняв в Совете ООН по правам человека проект резолюции, озаглавленный "Обеспечение равного, доступного, своевременного и всеобщего доступа к вакцинам для всех стран в борьбе с пандемией коронавируса".



Конечно, 3 года - это небольшой срок, но объем работы показывает, что этого срока хватило Ильхаму Алиеву, чтобы произвести большие изменения не только в Азербайджане, но и в регионе в целом. "Можно с уверенностью сказать, что главной дорожной картой для всех этих успехов должно быть правильное налаживание главой государства коммуникаций с народом и его опора только на народ", - добавил он.