Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом

Сегодня в Азербайджане отмечается 9 мая – День победы.

Сегодня в Азербайджане отмечается 9 мая – День победы над фашизмом.

Как напоминает Report , минуло 78 лет с победы над фашизмом в результате Второй мировой войны.

После 44-дневной Отечественной войны, азербайджанский народ вот уже третий год отмечает этот праздник как народ-победитель. Исторически отличавшийся воинственностью, отвагой, мужеством и бесстрашием наш народ вписал много победных страниц в свою историю. Однако победа в 44-дневной Отечественной войне вошла в историю страны как самая блестящая и создала новые реалии в регионе.

Азербайджанский народ сыграл большую роль в завоевании победы во Второй мировой войне, которая унесла жизни около 60 млн человек.

Азербайджанцы в этой войне, как на фронте, так и в тылу, понесли большие жертвы, а бакинская нефть сыграла важную роль в обеспечении победы. Из 600 тысяч граждан Азербайджана, ушедших на войну, 300 тысяч не вернулись. За проявленное мужество 43 азербайджанца были удостоены звания Героя Советского Союза, а 30 человек стали полными кавалеры ордена Славы трех степеней. Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, Герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буниятов, Герай Асадов, Малик Магеррамов, Мехти Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибаба Зейналов и другие вписали свои имена золотыми буквами в историю нашего народа.

В период войны в республике была проведена большая работа по перепрофилированию промышленных предприятий с целью перевода экономики на служение фронту. За короткое время Баку превратился в самый настоящий арсенал для воюющей армии. Несмотря на большие трудности, нефтяники проявили героизм и самоотверженность, обеспечивая топливом фронт и промышленность. Под руководством академика Юсифа Мамедалиева была создана новая технология производства авиационного топлива. Благодаря самоотверженному труду азербайджанских нефтяников был достигнут рекордный в истории Азербайджана показатель по добыче нефти, в 1941 году было добыто 23,5 миллиона тонн "черного золота", что составило 71,4% всей добытой в СССР нефти. В целом за годы войны азербайджанские нефтяники дали стране 75 миллионов тонн нефти, 22 миллиона тонн бензина и других нефтепродуктов. Бакинская нефть была одним из главных факторов победы над фашизмом. Достаточно сказать, что каждый четвертый из пяти самолетов, пяти танков, пяти автомобилей работали на топливе, отправленном из Баку.

26 апреля этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Президентским распоряжением предоставят единовременную материальную помощь в размере 1500 манатов участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, в размере 750 манатов – вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам обороны города Ленинград.

Согласно распоряжению, из резервного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете на 2023 год, выделено 2,9 млн манатов.

Таким образом, распоряжение президента охватит около 3 729 человек.

Победа над фашизмом в Азербайджане отмечается как официальный государственный праздник.