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Исполнительный директор: Доля женщин в муниципальных комиссиях в Азербайджане составляет 39%

Исполнительный директор: Доля женщин в муниципальных комиссиях в Азербайджане составляет 39% Доля женщин в муниципальных комиссиях в Азербайджане составляет 39%.
Внутренняя политика
19 декабря 2024 г. 11:42
Исполнительный директор: Доля женщин в муниципальных комиссиях в Азербайджане составляет 39%

Доля женщин в муниципальных комиссиях в Азербайджане составляет 39%.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Общественного объединения "Центр правовых исследований" Тофик Гасанов заявил на конференции, посвященной усилению работы гендерных комиссий в муниципалитетах.

По словам Гасанова, количество женщин-председателей муниципалитетов постепенно увеличивается.

"После первых выборов в стране было всего 22 женщины-председателя муниципалитетов, однако эта цифра растет. Несмотря на увеличение числа женщин в муниципалитетах, процент тех, кто работает на постоянной основе, остается низким. В будущем, при формировании гендерных комиссий в муниципалитетах, следует увеличить число женщин, которые будут работать в них на постоянной основе", - сказал Гасанов.

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Версия на английском языке Women account for nearly 39% of municipal commissions in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İcraçı direktor: Hazırda bələdiyyə komissiyalarında qadınların say nisbəti 39 faizə yaxındır

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