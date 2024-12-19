Исполнительный директор: Доля женщин в муниципальных комиссиях в Азербайджане составляет 39%

Доля женщин в муниципальных комиссиях в Азербайджане составляет 39%.

Доля женщин в муниципальных комиссиях в Азербайджане составляет 39%.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Общественного объединения "Центр правовых исследований" Тофик Гасанов заявил на конференции, посвященной усилению работы гендерных комиссий в муниципалитетах.

По словам Гасанова, количество женщин-председателей муниципалитетов постепенно увеличивается.

"После первых выборов в стране было всего 22 женщины-председателя муниципалитетов, однако эта цифра растет. Несмотря на увеличение числа женщин в муниципалитетах, процент тех, кто работает на постоянной основе, остается низким. В будущем, при формировании гендерных комиссий в муниципалитетах, следует увеличить число женщин, которые будут работать в них на постоянной основе", - сказал Гасанов.