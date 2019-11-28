Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении технического обеспечения обслуживающей инфраструктуры в Шамахинском районе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях приобретения техники и оборудования для транспортировки и утилизации бытовых отходов, очистки дорог, улучшения качества услуг общественного транспорта, усовершенствования услуг скорой и неотложной медицинской помощи в Шамахинском районе из суммы, указанной в подпункте 1.67 "распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Исполнительной власти Шамахинского района выделено 7 млн манатов.