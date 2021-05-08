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Исполнительной власти города Баку выделено 20 млн манатов

Исполнительной власти города Баку выделено 20 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству, капитальному ремонту и восстановлению учебных заведений в городе Баку и его поселках.
Внутренняя политика
8 мая 2021 г. 20:57
Исполнительной власти города Баку выделено 20 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству, капитальному ремонту и восстановлению учебных заведений в городе Баку и его поселках.

Как сообщает Report, в целях продолжения строительства, капитального ремонта и восстановления учебных заведений в городе Баку и его поселках Исполнительной власти города Баку выделено 20,0 (двадцать) миллионов манатов, указанных в подпункте 1.14.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)".

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в соответствии с распределением, утвержденным частью 1 настоящего Распоряжения. Исполнительная власть города Баку в соответствии с формой, составленной Министерством экономики Азербайджанской Республики, ежеквартально не позднее 10-го числа первого месяца очередного квартала должна представлять Министерству экономики Азербайджанской Республики отчет о работе, проделанной по проектам, указанным в распределении, утвержденном настоящим Распоряжением.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə 20 milyon manat ayrıldı

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