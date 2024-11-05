Исполнительная власть Баку закупила новые пылесосы для уборки улиц и парков

Исполнительная власть города Баку закупила новые пылесосы для уборки улиц и парков столицы.

Исполнительная власть города Баку закупила новые пылесосы для уборки улиц и парков столицы.

Как сообщили Report в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, пылесосы закуплены с целью облегчить труд работников коммунального хозяйства, механизировать и улучшить процесс уборки парков, улиц и проспектов.

Новая техника будет использована для сбора выпадающих осенью листьев и другого мусора.

На начальном этапе закуплены 10 единиц техники, которые переданы коммунальным службам Сабаильского и Насиминского районов. В ближайшее время планируется приобрести дополнительную технику.