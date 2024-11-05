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Исполнительная власть Баку закупила новые пылесосы для уборки улиц и парков

Исполнительная власть Баку закупила новые пылесосы для уборки улиц и парков Исполнительная власть города Баку закупила новые пылесосы для уборки улиц и парков столицы.
Внутренняя политика
5 ноября 2024 г. 17:01
Исполнительная власть Баку закупила новые пылесосы для уборки улиц и парков

Исполнительная власть города Баку закупила новые пылесосы для уборки улиц и парков столицы.

Как сообщили Report в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, пылесосы закуплены с целью облегчить труд работников коммунального хозяйства, механизировать и улучшить процесс уборки парков, улиц и проспектов.

Новая техника будет использована для сбора выпадающих осенью листьев и другого мусора.

На начальном этапе закуплены 10 единиц техники, которые переданы коммунальным службам Сабаильского и Насиминского районов. В ближайшее время планируется приобрести дополнительную технику.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda küçə və parkları təmizləmək üçün yeni tozsoranlar gətirilib

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