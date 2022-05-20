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Исполнительная власть Баку обратилась к жителям столицы

Исполнительная власть Баку обратилась к жителям столицы В субботу, 21 мая, Исполнительная власть города Баку планирует проведение в столице общегородского внутреннего субботника.
Внутренняя политика
20 мая 2022 г. 09:44
Исполнительная власть Баку обратилась к жителям столицы

В субботу, 21 мая, Исполнительная власть города Баку планирует проведение в столице общегородского внутреннего субботника.

Как сообщили Report в ИВ, во время субботника будут проведены работы по очистке проспектов и улиц, тротуаров, бордюров, фонарных столбов, витрин магазинов, киосков, парковок, фасадов зданий, поврежденные деревья будут обрезаны, будет проведена уборка и благоустройство дворов и кварталов.

ИВ города Баку призывает коллективы предприятий, управлений и организаций, жителей столицы принять активное участие в субботнике, а также, обращаясь к предпринимателям и работникам частного сектора, призывает их навести чистоту и порядок на фасадах и витринах принадлежащих им торговых объектов, объектов общепита и др.

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