Исполнительная власть Баку обратилась к жителям столицы

В субботу, 21 мая, Исполнительная власть города Баку планирует проведение в столице общегородского внутреннего субботника.

В субботу, 21 мая, Исполнительная власть города Баку планирует проведение в столице общегородского внутреннего субботника.

Как сообщили Report в ИВ, во время субботника будут проведены работы по очистке проспектов и улиц, тротуаров, бордюров, фонарных столбов, витрин магазинов, киосков, парковок, фасадов зданий, поврежденные деревья будут обрезаны, будет проведена уборка и благоустройство дворов и кварталов.

ИВ города Баку призывает коллективы предприятий, управлений и организаций, жителей столицы принять активное участие в субботнике, а также, обращаясь к предпринимателям и работникам частного сектора, призывает их навести чистоту и порядок на фасадах и витринах принадлежащих им торговых объектов, объектов общепита и др.