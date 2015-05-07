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    ​Исполнительная власть города Баку приглашает жителей и гостей столицы на праздник цветов

    В этот день в 21:00 в Приморском национальном бульваре будет организована концертная программа и фейерверк

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку (ИВГБ) приглашает жителей и гостей столицы на праздник цветов, посвященный 92-й годовщине со дня рождения основателя и созидателя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщили Report в ИВГБ, праздник цветов пройдет 10 мая в Парке Гейдара Алиева перед Дворцом Гейдара Алиева.

    В этот день в 21:00 в Приморском национальном бульваре будет организована концертная программа и фейерверк.

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