​Исполнительная власть города Баку приглашает жителей и гостей столицы на праздник цветов

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку (ИВГБ) приглашает жителей и гостей столицы на праздник цветов, посвященный 92-й годовщине со дня рождения основателя и созидателя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в ИВГБ, праздник цветов пройдет 10 мая в Парке Гейдара Алиева перед Дворцом Гейдара Алиева.

В этот день в 21:00 в Приморском национальном бульваре будет организована концертная программа и фейерверк.