 Наверх

Исполнение распоряжения о помиловании подошло к концу - ФОТОРЕПОРТАЖ

© Report

Исполнение распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" завершилось. 

Как передает Report, согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек.

Согласно распоряжению, 399 осужденных в виде лишения свободы были освобождены досрочно. Кроме того, наказание одному из трех мужчин, приговоренных к пожизненному заключению, было заменено на 25 лет лишения свободы, остальным - на 20 лет. 11 условно осужденных человек были освобождены от наказания. 

Выпущенные на свободу лица выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Фото: Эльчин Мурад и Фири Салим

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi