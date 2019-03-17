Исполнение распоряжения о помиловании подошло к концу - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Исполнение распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц" завершилось.

Как передает Report, согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек.

Согласно распоряжению, 399 осужденных в виде лишения свободы были освобождены досрочно. Кроме того, наказание одному из трех мужчин, приговоренных к пожизненному заключению, было заменено на 25 лет лишения свободы, остальным - на 20 лет. 11 условно осужденных человек были освобождены от наказания.

Выпущенные на свободу лица выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Фото: Эльчин Мурад и Фири Салим