Исполнение обязанностей министра здравоохранения Нахчывана поручено новому замминистра

В Нахчыванской Автономной Республике назначен новый заместитель министра здравоохранения, которому временно доверено исполнение полномочий главы ведомства.

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов.

Согласно документу, Рашадат Гурбан оглы Набатов назначен заместителем министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

В соответствии с распоряжением, до назначения нового министра на Рашадата Набатова временно возложены обязанности министра здравоохранения.

Ранее от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения Нахчывана Самиг Садыхов. Решение было принято 1 декабря на очередной сессии Верховного Меджлиса Нахчывана.