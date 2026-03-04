Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Исмет Алиев: В Азербайджане на 100 тыс. женщин приходится 46 фактов домашнего насилия

    Внутренняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 17:18
    Исмет Алиев: В Азербайджане на 100 тыс. женщин приходится 46 фактов домашнего насилия

    В Азербайджане на каждые 100 тысяч женщин приходится 46 случаев домашнего насилия.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Исмет Алиев на публичных слушаниях в Милли Меджлис, посвященных теме "Гендерное равенство в законодательстве: достижения и перспективы".

    По его словам, для сравнения, аналогичный показатель составляет 200 случаев в Швеции, 150 в Финляндии, 110 во Франции, 100 в Нидерландах, 90 в Германии и 60 в Испании.

    Замминистра отметил, что в прошлом году 8,2% от общего числа зарегистрированных преступлений пришлось на факты насилия в отношении женщин. В рамках 1 396 уголовных дел, связанных с домашним насилием, было установлено 1 413 потерпевших.

    Из них 1 302 преступления касались умышленного причинения легкого вреда здоровью, 64 - менее тяжкого вреда здоровью, 30 - тяжкого вреда здоровью, 53 - умышленного убийства, 20 - покушения на убийство, 6 - пыток. Кроме того, зафиксировано по одному случаю угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и незаконного лишения свободы, а также 19 преступлений иных категорий.

    Исмет Алиев подчеркнул, что в 2025 году не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с нарушением гендерных прав.

    "В результате оперативных мероприятий, проведенных на основании информации о семейных конфликтах, предотвращено 8 889 противоправных действий", - добавил он.

    Милли Меджлис гендерное равноправие Исмет Алиев МВД Азербайджана
    Azərbaycanda hər 100 min qadına nisbətdə məişət zorakılığı cinayətlərinin sayı 46 fakt təşkil edir
    Ты - Король

    Последние новости

    17:31

    В США обсудили развитие Транскаспийского региона и формата С6

    Внешняя политика
    17:27
    Фото

    Туристический потенциал Азербайджана представлен в Германии

    Туризм
    17:23

    Оборот БФБ в январе-феврале 2026 года снизился почти на 35%

    Финансы
    17:19

    СМИ: Подлодка США потопила иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки - ОБНОВЛЕНО - 2

    Другие страны
    17:18

    Исмет Алиев: В Азербайджане на 100 тыс. женщин приходится 46 фактов домашнего насилия

    Внутренняя политика
    17:14

    Скотт Бессент: Глобальная пошлина в 15% начнет действовать в ближайшие дни

    Другие страны
    17:12

    Стармер: Британия сотрудничает с США в операции по Ирану

    Другие страны
    17:06

    В Азербайджане за пять лет количество дел по алиментам выросло почти на 10 тыс.

    Внутренняя политика
    17:03
    Фото

    Орхан Зейналов: Ряд стран проявляют интерес к Транскаспийскому энергокоридору

    Энергетика
    Лента новостей