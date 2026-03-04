Исмет Алиев: В Азербайджане на 100 тыс. женщин приходится 46 фактов домашнего насилия

В Азербайджане на каждые 100 тысяч женщин приходится 46 случаев домашнего насилия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Исмет Алиев на публичных слушаниях в Милли Меджлис, посвященных теме "Гендерное равенство в законодательстве: достижения и перспективы".

По его словам, для сравнения, аналогичный показатель составляет 200 случаев в Швеции, 150 в Финляндии, 110 во Франции, 100 в Нидерландах, 90 в Германии и 60 в Испании.

Замминистра отметил, что в прошлом году 8,2% от общего числа зарегистрированных преступлений пришлось на факты насилия в отношении женщин. В рамках 1 396 уголовных дел, связанных с домашним насилием, было установлено 1 413 потерпевших.

Из них 1 302 преступления касались умышленного причинения легкого вреда здоровью, 64 - менее тяжкого вреда здоровью, 30 - тяжкого вреда здоровью, 53 - умышленного убийства, 20 - покушения на убийство, 6 - пыток. Кроме того, зафиксировано по одному случаю угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и незаконного лишения свободы, а также 19 преступлений иных категорий.

Исмет Алиев подчеркнул, что в 2025 году не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с нарушением гендерных прав.

"В результате оперативных мероприятий, проведенных на основании информации о семейных конфликтах, предотвращено 8 889 противоправных действий", - добавил он.