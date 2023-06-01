Исламбек Мурсабеков: Гейдар Алиев - символ современного Азербайджана

Великий лидер Гейдар Алиев является символом современного Азербайджана.

Великий лидер Гейдар Алиев является символом современного Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил директор Бишкекского филиала МИМРД МПА СНГ Исламбек Мурсабеков.

"Основу культурного и политического сотрудничества между нашими странами, заложенную Гейдаром Алиевым, продолжает на данный момент Ильхам Алиев. В прошлом году во время государственного визита президента Алиева в Кыргызстан, был учрежден Межгосударственный совет между двумя странами, подписан ряд договоров, а также открыт парк кыргызско-азербайджанской дружбы в городе Бишкеке",- сказал он.

Исламбек Мурсабеков также подчеркнул, что авторитет Гейдара Алиева в тюркском мире очень высок.