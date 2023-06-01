Исламбек Мурсабеков: Гейдар Алиев - символ современного Азербайджана

Великий лидер Гейдар Алиев является символом современного Азербайджана.
Как передает Report, об этом заявил директор Бишкекского филиала МИМРД МПА СНГ Исламбек Мурсабеков.
"Основу культурного и политического сотрудничества между нашими странами, заложенную Гейдаром Алиевым, продолжает на данный момент Ильхам Алиев. В прошлом году во время государственного визита президента Алиева в Кыргызстан, был учрежден Межгосударственный совет между двумя странами, подписан ряд договоров, а также открыт парк кыргызско-азербайджанской дружбы в городе Бишкеке",- сказал он.
Исламбек Мурсабеков также подчеркнул, что авторитет Гейдара Алиева в тюркском мире очень высок.