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Исламбек Мурсабеков: Гейдар Алиев - символ современного Азербайджана

Исламбек Мурсабеков: Гейдар Алиев - символ современного Азербайджана Великий лидер Гейдар Алиев является символом современного Азербайджана.
Внутренняя политика
1 июня 2023 г. 13:06
Исламбек Мурсабеков: Гейдар Алиев - символ современного Азербайджана

Великий лидер Гейдар Алиев является символом современного Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил директор Бишкекского филиала МИМРД МПА СНГ Исламбек Мурсабеков.

"Основу культурного и политического сотрудничества между нашими странами, заложенную Гейдаром Алиевым, продолжает на данный момент Ильхам Алиев. В прошлом году во время государственного визита президента Алиева в Кыргызстан, был учрежден Межгосударственный совет между двумя странами, подписан ряд договоров, а также открыт парк кыргызско-азербайджанской дружбы в городе Бишкеке",- сказал он.

Исламбек Мурсабеков также подчеркнул, что авторитет Гейдара Алиева в тюркском мире очень высок.

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Версия на английском языке Islambek Mursabekov: Heydar Aliyev - symbol of modern Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İslambek Mursabekov: “Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın simvoludur”

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