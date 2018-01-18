Иса Гамбар выписан домой

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Бывший руководитель Партии Мусават, председатель Национального центра стратегического мышления Иса Гамбар сегодня выписан из Центральной клиники, где проходил лечение.

Об этом Report сообщил руководитель Центрального исполнительного аппарата Партии Мусават Гюльага Асланлы.

Он отметил, что состояние здоровья Исы Гамбара нормальное и он чувствует себя хорошо: "Иса бей продолжит лечение дома".

Как заявила Report супруга И.Гамбара Аида Гамбар, в настоящее время Иса Гамбар дома: "Все в порядке".

Отметим, что помещенному на прошлой неделе в Центральную клинику Исе Гамбару сделали стентирование сосудов сердца.