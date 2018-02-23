 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иса Гамбар вновь помещен в больницу

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Бывший башган Партии Мусават, председатель Национального центра стратегического мышления Иса Гамбар находится в Центральной клинической больнице.

    Как сообщили Report в пресс-службе Партии Мусават, Иса Гамбар чувствует себя хорошо, а в больнице находится для продолжения обследования. 

    В сообщении говорится, что врачи клиники рекомендуют Исе Гамбару остаться в больнице на несколько дней и пройти медицинские процедуры по усилению сердечно-сосудистой системы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi