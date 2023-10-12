Иса Габиббейли: Победа в Отечественной войне вошла в историю Азербайджана

Победа в Отечественной войне 2020 года вошла в историю Азербайджана как значительное военно-политического событие.

Победа в Отечественной войне 2020 года вошла в историю Азербайджана как значительное военно-политического событие.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, академик Иса Габиббейли, выступая на специальном заседании осенней сессии парламента.

Академик отметил, что после 44-дневной войны территории Азербайджана были освобождены от 30-летней оккупации, а в результате антитеррористических мероприятий суверенитет нашей страны был полностью восстановлен: “Азербайджанский народ счастлив, что его лидер воспринимается международной общественностью как один из лидеров XXI века. Это большая гордость для нас”.

И.Габиббейли подчеркнул, что за 20 лет президентства Ильхама Алиева было достигнуто значительное развитие в сферах науки, образования, культуры.

Отметим, что на сегодняшнем специальном заседании парламента будет принято заявление в связи с 20-й годовщиной избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.