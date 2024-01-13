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Иса Габиббейли: Франция своим отношением к памятнику Натаван нарушает принципы ЮНЕСКО

Иса Габиббейли: Франция своим отношением к памятнику Натаван нарушает принципы ЮНЕСКО Оскорбительное отношение, проявленное во Франции к памятнику выдающейся поэтессе и общественному деятелю Азербайджана Хуршидбану Натаван, свидетельствует о том, что в этой стране утрачены не придают никакой ценности искусству.
Внутренняя политика
13 января 2024 г. 10:44
Иса Габиббейли: Франция своим отношением к памятнику Натаван нарушает принципы ЮНЕСКО

Оскорбительное отношение, проявленное во Франции к памятнику выдающейся поэтессе и общественному деятелю Азербайджана Хуршидбану Натаван, свидетельствует о том, что в этой стране утрачены не придают никакой ценности искусству.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли.

Он отметил, что бесчеловечное отношение Франции к памятнику азербайджанской поэтессе наглядно демонстрирует, на какой уровень опустилась эта страна.

"Как справедливо заявил в интервью местным телеканалам президент Азербайджана Ильхам Алиев, "Осквернение памятника Натаван, заворачивание его в целлофан, что само по себе является актом вандализма... Но это, я бы сказал, уже дно моральной деградации, когда злость, бессилие и истерика вымещаются на памятнике". С другой стороны, моральная деградация Франции свидетельствует о том, что ее политическое банкротство достигло непреодолимого предела", - сказал Габиббейли.

Он добавил, что на сегодняшний день французские круги своим бесчеловечным оскорбительным отношением к памятнику Хуршидбану Натаван также нарушают принципы ЮНЕСКО, входящей в ООН, и теряют там доверие.

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Версия на азербайджанском языке İsa Həbibbəyli: "Natəvana Fransada göstərilən təhqiramiz münasibət orada bütün dəyərlərin itdiyini göstərir"

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