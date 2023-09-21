Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе

Реинтеграция армянского населения в азербайджанское сообщество обеспечит мир в регионе.

Реинтеграция армянского населения в азербайджанское общество обеспечит мир в регионе.

Об этом Report заявил ирландский историк и политолог Патрик Волш (Patrick Walsh).

По его словам, важно, чтобы армянские жители, проживающие в Карабахе, стали полноправными гражданами Азербайджана.

Эксперт подчеркнул, что нет никакой угрозы, что Азербайджан будет относиться к армянам иначе, чем к другим своим гражданам.

"Благодаря диалогу и взаимодействию сейчас возможно новое начало, при котором армяне поймут, что жизнь в большом, толерантном и разнородном государстве будет иметь огромные преимущества по сравнению с менталитетом замкнутого общества, к которому они привыкли там, где отсутствовали какие-либо формы культурного разнообразия", - заключил П.Волш.

По мнению политолога, реинтеграция - единственное средство обеспечения долгосрочного мира, стабильности и процветания для всех народов Южного Кавказа.