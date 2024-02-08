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Иракский депутат: Мы стали свидетелями полностью прозрачного избирательного процесса

Иракский депутат: Мы стали свидетелями полностью прозрачного избирательного процесса Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 14:17
Иракский депутат: Мы стали свидетелями полностью прозрачного избирательного процесса

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно.

Как сообщает Report, об этом глава делегации иракского парламента Джаббар Аль-Кнани заявил на сегодняшней пресс-конференции по итогам внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Он отметил, что делегация наблюдала за ходом голосования на 7 избирательных участках.

"На внеочередных президентских выборах мы стали свидетелями полностью прозрачного избирательного процесса. Выборы были организованы на высоком уровне, в соответствии с международными стандартами", - сказал Аль-Кнани.

Депутат добавил, что отношения между Азербайджаном и Ираком развиваются по восходящей линии.

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Версия на азербайджанском языке İraqlı deputat: "Seçkilər şəffaf keçirilib"

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