Иракский депутат: Мы стали свидетелями полностью прозрачного избирательного процесса

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно.

Как сообщает Report, об этом глава делегации иракского парламента Джаббар Аль-Кнани заявил на сегодняшней пресс-конференции по итогам внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Он отметил, что делегация наблюдала за ходом голосования на 7 избирательных участках.

"На внеочередных президентских выборах мы стали свидетелями полностью прозрачного избирательного процесса. Выборы были организованы на высоком уровне, в соответствии с международными стандартами", - сказал Аль-Кнани.

Депутат добавил, что отношения между Азербайджаном и Ираком развиваются по восходящей линии.