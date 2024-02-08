Иорданский депутат: Президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно

Президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно, в демократических условиях.

Президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно, в демократических условиях.

Как сообщает Report, об этом сказал глава наблюдательной миссии от Иордании Абдельрахим Фалех Обейдаллах Аль-Майя на пресс-конференции по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Он отметил, что делегация Иордании провела мониторинги на 14 избирательных участках в день выборов.

"Выборы были организованы прозрачно. Итоги выборов стали проявлением воли народа. Делегация иорданского парламента подтверждает, что выборы прошли в демократических условиях. От имени делегации выражаю благодарность Азербайджану", - сказал он.