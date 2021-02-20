О нас
Report Georgia
Аудио новости

Инвалид Отечественной войны назначен на должность в Исполнительной власти

Инвалид Отечественной войны назначен на должность в Исполнительной власти В Исполнительной власти Биласуварского района создан отдел по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов
Внутренняя политика
20 февраля 2021 г. 00:34
Инвалид Отечественной войны назначен на должность в Исполнительной власти

В Исполнительной власти Биласуварского района создан отдел по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов.

Как передает муганское бюро Report, распоряжением главы Исполнительной власти Биласуварского района Фаига Гурбатова заведующим отдела назначен ветеран Отечественной войны Замиг Адиль оглу Мансимли.

Отметим, что старший лейтенант запаса Замиг Мансимли участвовал в Отечественной войне. Был ранен в одном из тяжелых боев. Распоряжением Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева был награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда", и "За военные заслуги".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоVətən Müharibəsi qazisi Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətində şöbə müdiri oldu

Новости партнеров

Другие новости из категории

Комиссия по вопросам помилования рассмотрела более 200 обращений
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела более 200 обращений
19 февраля 2021 г. 19:43
СГБ: Распространять недостоверные информации недопустимо
СГБ: Распространять недостоверные информации недопустимо
19 февраля 2021 г. 15:23
Между Азербайджаном и Турцией вступил в силу безвизовый режим
Между Азербайджаном и Турцией вступил в силу безвизовый режим
18 февраля 2021 г. 15:09
В Азербайджане названо число иностранцев с разрешениями на работу
В Азербайджане названо число иностранцев с разрешениями на работу
18 февраля 2021 г. 14:33
В НАНА создается новое отделение по работе с политическими партиями
В НАНА создается новое отделение по работе с политическими партиями
18 февраля 2021 г. 10:29
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
17 февраля 2021 г. 16:45
Замминистра сломал ребро
Замминистра сломал ребро
17 февраля 2021 г. 14:48
Участники Отечественной войны получили должности в ИВ Губинского района
ФотоУчастники Отечественной войны получили должности в ИВ Губинского района
17 февраля 2021 г. 14:07
Ветеран Отечественной войны получил должность в ИВ Шамахы
Ветеран Отечественной войны получил должность в ИВ Шамахы
16 февраля 2021 г. 22:20
В Комиссии по вопросам помилования рассмотрено более 100 обращений
В Комиссии по вопросам помилования рассмотрено более 100 обращений
16 февраля 2021 г. 20:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi