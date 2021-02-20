Инвалид Отечественной войны назначен на должность в Исполнительной власти

В Исполнительной власти Биласуварского района создан отдел по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов

В Исполнительной власти Биласуварского района создан отдел по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов.

Как передает муганское бюро Report, распоряжением главы Исполнительной власти Биласуварского района Фаига Гурбатова заведующим отдела назначен ветеран Отечественной войны Замиг Адиль оглу Мансимли.

Отметим, что старший лейтенант запаса Замиг Мансимли участвовал в Отечественной войне. Был ранен в одном из тяжелых боев. Распоряжением Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева был награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда", и "За военные заслуги".