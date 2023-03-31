Институт: Армения подвергла топонимическому геноциду более 15 тыс. географических названий

В середине 19 века из 2310 населенных пунктов, принадлежавших азербайджанцам и существовавших на территории нынешней Армении, 1 750 были подвергнуты топонимическому геноциду.

В середине 19 века из 2310 населенных пунктов, принадлежавших азербайджанцам и существовавших на территории нынешней Армении, 1 750 были подвергнуты топонимическому геноциду.

Как сообщает Report, об этом говорится в недавно вышедшем издании Института географии имени академика Гасана Алиева при Министерстве науки и образования о Карабахе и Восточном Зангезуре.

В ходе проведенных исследований было установлено, что за последние 200 лет около 1000 сел, населенных азербайджанцами, были полностью уничтожены, а два миллиона наших соотечественников были убиты.

"Начиная с 30-х годов 20-го века, армянские националисты в Западном Азербайджане, на оккупированных территориях и на картах начали массово изменять и арменизировать географические названия азербайджано-тюркского происхождения. В целом, топонимическому геноциду подверглись свыше 15 тысяч географических названий (топонимов) тюрксой этимологии. Топонимические исследования доказывают, что топонимия нынешней территории Армении была частью топонимии Азербайджана и является элементом общетюркской топонимии", - говорится в исследовании Института географии.

Было отмечено, что в период после 1905 года армяне семь раз начинали необъявленную войну для достижения своей главной цели (уничтожение азербайджанцев, завоевание их территорий путем изгнания): 1) 1905-1906-й гг; 2) 1914-1917-й гг; 3) 1918-й год; 4) май-июнь 1919-го года; 5) конец 1920-го года; 6)1988-1993-й гг; 7) сентябрь-ноябрь 2020-го года.