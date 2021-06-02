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Иностранные студенты и делегации отправились в Джебраил и Физули

Иностранные студенты и делегации отправились в Джебраил и Физули Начался визит в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы учащихся в 16 вузах Азербайджана 40 иностранных студентов и делегаций, представляющих 31 страну.
Внутренняя политика
2 июня 2021 г. 10:00
Иностранные студенты и делегации отправились в Джебраил и Физули
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Начался визит в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы учащихся в 16 вузах Азербайджана 40 иностранных студентов и делегаций, представляющих 31 страну.

Как передает Report, визит осуществляется в связи с реализацией пункта государственной программы "Молодежь Азербайджана в 2017 - 2021 годах" по расширению международного сотрудничества и обмена молодежью.

Исполнителями выступают Главное управление молодежи и спорта города Баку, министерства образования и обороны Азербайджана.

В целом 65 участников поездки пронаблюдают за условным подрывом мины, посетят старинную мечеть в Физули, редакцию газеты, воинскую часть, старое кладбище и городские развалины.

В Джебраиле посетят Худаферинский мост, ГЭС, "Родник Дружбы", летний кинотеатр "Старый чинар", городское кладбище и городские развалины.

Также в исполнении иностранных студентов будут представлены образцы национального фольклора. В программу визита также входит открытие большого национального флага и флешмоб с исполнением государственного гимна.

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Версия на английском языке ФотоForeign students, delegations leave for Fuzuli and Jabrayil
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici tələbə və nümayəndə heyətləri Füzuli ilə Cəbrayıla yollandı

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