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Иностранные путешественники посетят Карабах и Восточный Зангезур

Иностранные путешественники посетят Карабах и Восточный Зангезур Сегодня состоится визит ассоциации "Клуба путешественников Турции" - международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур.
Внутренняя политика
29 октября 2022 г. 08:26
Иностранные путешественники посетят Карабах и Восточный Зангезур

Сегодня состоится визит ассоциации "Клуба путешественников Турции" - международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур.

Как передает Report, цель поездки - знакомство с освобожденными от оккупации территориями в рамках "black tourism".

Отметим, за прошедший год в Карабахе и Восточном Зангезуре побывали основные международные путешественники, объединяющие мировую деловую и туристическую элиту. В Карабах и Восточный Зангезур были организованы 4 поездки групп на уровне основателей, президентов и видных членов международных сетей путешественников - клубов ETIC (Extremal Travelers International Congress), MTP (Most Travelled People), TCC (Travelers' Century Club), Nomadmania.

Всего в этих поездках приняли участие около 200 международных путешественников из около 30 стран.

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Версия на английском языке Foreign travelers to visit Karabakh, East Zangazur
Версия на азербайджанском языке Bu gün beynəlxalq səyahətçilərin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri baş tutacaq

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