Иностранные путешественники посетили Худаферинский мост

Очередным и последним пунктом иностранных путешественников из ассоциации “Клуб путешественников Турции”, находящихся с трехдневным визитом в Азербайджане, стал Худаферинский мост в Джебраильском районе

Очередным и последним пунктом иностранных путешественников из ассоциации “Клуб путешественников Турции”, находящихся с трехдневным визитом в Азербайджане, стал Худаферинский мост в Джебраильском районе.

Как сообщает командированный в Джебраил сотрудник Report, путешественники также посетили разрушенное армянами село Тира, расположенное рядом с историческим памятником.

Гостям была представлена информация об истории Худаферинского моста. Было отмечено, что армяне удерживали памятник под оккупацией 27 лет. Худаферинский мост и прилегающие территории были освобождены от оккупации 18 октября 2020 года.