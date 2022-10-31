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Иностранные путешественники посетили Худаферинский мост

Иностранные путешественники посетили Худаферинский мост Очередным и последним пунктом иностранных путешественников из ассоциации “Клуб путешественников Турции”, находящихся с трехдневным визитом в Азербайджане, стал Худаферинский мост в Джебраильском районе
Внутренняя политика
31 октября 2022 г. 11:29
Иностранные путешественники посетили Худаферинский мост

Очередным и последним пунктом иностранных путешественников из ассоциации “Клуб путешественников Турции”, находящихся с трехдневным визитом в Азербайджане, стал Худаферинский мост в Джебраильском районе.

Как сообщает командированный в Джебраил сотрудник Report, путешественники также посетили разрушенное армянами село Тира, расположенное рядом с историческим памятником.

Гостям была представлена информация об истории Худаферинского моста. Было отмечено, что армяне удерживали памятник под оккупацией 27 лет. Худаферинский мост и прилегающие территории были освобождены от оккупации 18 октября 2020 года.

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Версия на английском языке International travelers visit Khudafarin Bridge
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq səyyahlar Xudafərin körpüsündə olub

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