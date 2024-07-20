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Иностранные гости II Шушинского глобального медиа-форума ознакомились с руинами Физули

Иностранные гости II Шушинского глобального медиа-форума ознакомились с руинами Физули Иностранные гости, прибывшие в Азербайджан для участия во II Шушинском глобальном медиа-форуме, ознакомились с руинами города Физули.
Внутренняя политика
20 июля 2024 г. 12:43
Иностранные гости II Шушинского глобального медиа-форума ознакомились с руинами Физули

Иностранные гости, прибывшие в Азербайджан для участия во II Шушинском глобальном медиа-форуме, ознакомились с руинами города Физули.

Как сообщает Report, гостям рассказали о разрушениях, учиненных армянскими вандалами в Физулинском районе за годы оккупации.

II Шушинский глобальный медиа-форум на тему "Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией" проходит в культурной столице Азербайджана 20-22 июля. Форум, к которому присоединятся более 150 зарубежных гостей почти из 50 стран, в том числе информационные агентства около 30 стран, 3 международные организации и 82 медиа-структуры, сыграет для участников роль платформы совместных обсуждений и действий.

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Версия на английском языке Foreign guests of 2nd Shusha Global Media Forum explore Fuzuli’s ruins
Версия на азербайджанском языке II Şuşa Qlobal Media Forumunun xarici qonaqları Füzulidəki dağıntılarla tanış olub

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