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Иностранные дипломаты посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST

Иностранные дипломаты посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST В Центре инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения было организовано мероприятие под названием “Талант не знает границ”.
Внутренняя политика
26 июля 2023 г. 15:22
Иностранные дипломаты посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST

В Центре инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана было организовано мероприятие под названием “Талант не знает границ”.

Как сообщили Report в министерстве, в мероприятии приняли участие представители администрации президента, Министерства иностранных дел, руководящие должностные лица дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также международных организаций.

Участники мероприятия ознакомились с выставкой изделий ручной работы, подготовленных тренерами и бенефициарами центра, а также с созданными в центре условиями, творческими комнатами и студиями.

Подчеркнуто, что центр играет важную роль в выявлении и развитии творческого потенциала, талантов, навыков социально уязвимых групп, их социальной интеграции.

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Версия на английском языке ФотоForeign diplomats visit DOST Center for Inclusive Development and Creativity
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində olub

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