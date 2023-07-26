Иностранные дипломаты посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST

В Центре инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения было организовано мероприятие под названием “Талант не знает границ”.

В Центре инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана было организовано мероприятие под названием “Талант не знает границ”.

Как сообщили Report в министерстве, в мероприятии приняли участие представители администрации президента, Министерства иностранных дел, руководящие должностные лица дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также международных организаций.

Участники мероприятия ознакомились с выставкой изделий ручной работы, подготовленных тренерами и бенефициарами центра, а также с созданными в центре условиями, творческими комнатами и студиями.

Подчеркнуто, что центр играет важную роль в выявлении и развитии творческого потенциала, талантов, навыков социально уязвимых групп, их социальной интеграции.