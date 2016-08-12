​Инициативная группа "Ени Азербайджан" представила собранные подписи в ЦИК

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Инициативная группа "Ени Азербайджан", созданная Партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) для участия в качестве агитационной группы в назначенном на 26 сентября этого года референдуме, связанном с дополнениями и изменениями в Конституцию Азербайджанской Республики, завершила кампанию по сбору подписей.

Как сообщили Report из ПЕА, в рамках охватившей 124 избирательных округа кампании, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, было собрано более 40 тыс. подписей.

В соответствии со ст. 57, 65, 66 и 68 Избирательного кодекса и принятой Центризбиркомом инструкцией, для регистрации одноименной агитационной группы Инициативная группа "Ени Азербайджан" представила собранные подписи и необходимые документы в ЦИК.