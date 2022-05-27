Информация о проведении референдума в Азербайджане не соответствует действительности

Информация, распространяемая в последние дни некоторыми средствами массовой информации о планируемом референдуме в Азербайджане, не соответствует действительности.

Информация, распространяемая в последние дни некоторыми средствами массовой информации о планируемом референдуме в Азербайджане, не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили источники в правительстве.

"Никаких изменений в Конституцию страны не предусмотрено. В настоящее время в правительстве нет таких планов, никаких обсуждений по этому поводу не ведется. Распространение такой информации является необоснованным и не отражает действительность. Поэтому в такой чувствительный период мы призываем средства массовой информации не вводить в заблуждение общество и не тиражировать непроверенной информации", — отметил источник.

Было отмечено, что уточнение списков избирателей в стране, ставшее основой для распространения таких слухов, предусмотрено в законодательстве и проводится регулярно.

Уточнение списков избирателей в этом году также позволит изучить влияние миграционных процессов в условиях пандемии COVID -19, а также на фоне российско-украинской войны, внутренних миграционных процессов во время и после Отечественной войны.