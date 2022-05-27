О нас

Информация о проведении референдума в Азербайджане не соответствует действительности

Информация о проведении референдума в Азербайджане не соответствует действительности Информация, распространяемая в последние дни некоторыми средствами массовой информации о планируемом референдуме в Азербайджане, не соответствует действительности.
Внутренняя политика
27 мая 2022 г. 12:41
Информация о проведении референдума в Азербайджане не соответствует действительности

Информация, распространяемая в последние дни некоторыми средствами массовой информации о планируемом референдуме в Азербайджане, не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили источники в правительстве.

"Никаких изменений в Конституцию страны не предусмотрено. В настоящее время в правительстве нет таких планов, никаких обсуждений по этому поводу не ведется. Распространение такой информации является необоснованным и не отражает действительность. Поэтому в такой чувствительный период мы призываем средства массовой информации не вводить в заблуждение общество и не тиражировать непроверенной информации", — отметил источник.

Было отмечено, что уточнение списков избирателей в стране, ставшее основой для распространения таких слухов, предусмотрено в законодательстве и проводится регулярно.

Уточнение списков избирателей в этом году также позволит изучить влияние миграционных процессов в условиях пандемии COVID -19, а также на фоне российско-украинской войны, внутренних миграционных процессов во время и после Отечественной войны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda referendumun keçiriləcəyi ilə bağlı iddialar yalandır

Экслюзивные новости

Названо число избирателей в Азербайджане
Названо число избирателей в Азербайджане
27 мая 2022 г. 12:04
Турция окажет поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности
Турция окажет поддержку Азербайджану в производстве продуктов кибербезопасности
26 мая 2022 г. 18:30
Аммаев: Зарубежные компании проявляют интерес к проектам в сфере ВИЭ в Азербайджане
Аммаев: Зарубежные компании проявляют интерес к проектам в сфере ВИЭ в Азербайджане
26 мая 2022 г. 16:32
Турецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
ФотоТурецкий омбудсмен: Следует создать механизмы международного давления на Армению
26 мая 2022 г. 13:50
Мустафа Варанк: В Азербайджане будут созданы аналоги турецких технопарков
Мустафа Варанк: В Азербайджане будут созданы аналоги турецких технопарков
26 мая 2022 г. 13:30
С повестки заседания Милли Меджлиса сняты шесть законопроектов
С повестки заседания Милли Меджлиса сняты шесть законопроектов
26 мая 2022 г. 09:55
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
ЕБРР: Бакинский энергетический форум - важная платформа для создания новых возможностей
25 мая 2022 г. 14:52
ЕБРР: Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы
ЕБРР: Азербайджан является важным энергетическим партнером Европы
25 мая 2022 г. 14:28
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
ЕБРР: Азербайджан играет ключевую роль в поставках каспийских энергоресурсов в Европу
25 мая 2022 г. 13:11
Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции
Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции
24 мая 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi