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Мазахир Панахов: Информация о неполадках веб-камер в некоторых избирательных участках беспочвенна

Информация о неполадках веб-камер в избирательных участках беспочвенна
© Report / Elchin Murad

"Распространившаяся в социальных сетях информация о неполадках веб-камер в некоторых избирательных участках беспочвенна".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, подобную информацию общественности сообщил один из блогеров, проживающих за пределами Азербайджана, позже проблему прояснили: "Если я не ошибаюсь, у пользователя возникла проблема с использованием веб-камеры. До использования веб-камеры система должна быть обновлена".

М.Панахов сказал, что в настоящее время работает 1000 веб-камер: "Все они находятся в рабочем состоянии, это можно проверить. Я лично проверяю большинство из них. Этим моментом воспользовались, чтобы бросить тень на работу ЦИК. Спасибо гражданам за оперативную реакцию".

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