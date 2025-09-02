Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не соответствует действительности

Сообщения в СМИ о том, что отбывающий наказание в азербайджанской тюрьме ливанский наемник-террорист Эулджекджян Викен Абрахам, воевавший в Карабахе, объявил голодовку, не соответствует действительности.

Как сообщает Report, обвиняемый был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) после Отечественной войны 2020 года.

По уголовному делу, возбужденному в СГБ, Викен Эулджекджян был привлечен к уголовной ответственности по статьям 114.3 (Наемничество), 214.2.1 и 214.2.3 (Терроризм), 228.2.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), 279.1 (Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований) и 318.2 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР.

Приговором Бакинского военного суда обвиняемый был лишен свободы на 20 лет. В приговоре указано, что он должен отбыть первые 5 лет наказания в тюрьме, а остальные 15 лет - в исправительном учреждении строгого режима.