Минобороны: Получены обращения 2 777 граждан, вернувшихся с Отечественной войны

Деятельность созданной соответствующим приказом Министра обороны Комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается

Деятельность созданной соответствующим приказом Министра обороны Комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В комиссию, действующую в городе Баку, с 11 по 19 января обратилось 2 777 граждан и по решению их обращений были приняты соответствующие меры.

Мобильные группы комиссии, действующие в городе Гянджа, Физулинском районе и поселке Пирекешкюль, до сегодняшнего дня рассмотрели обращения 666 граждан и приняли соответствующие меры по их решению.

Следует отметить, что до сегодняшнего дня комиссией и всеми ее мобильными группами на месте были решены в общей сложности 643 обращения граждан.