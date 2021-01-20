О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобороны: Получены обращения 2 777 граждан, вернувшихся с Отечественной войны

Минобороны: Получены обращения 2 777 граждан, вернувшихся с Отечественной войны Деятельность созданной соответствующим приказом Министра обороны Комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается
Внутренняя политика
20 января 2021 г. 16:26
Минобороны: Получены обращения 2 777 граждан, вернувшихся с Отечественной войны

Деятельность созданной соответствующим приказом Министра обороны Комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В комиссию, действующую в городе Баку, с 11 по 19 января обратилось 2 777 граждан и по решению их обращений были приняты соответствующие меры.

Мобильные группы комиссии, действующие в городе Гянджа, Физулинском районе и поселке Пирекешкюль, до сегодняшнего дня рассмотрели обращения 666 граждан и приняли соответствующие меры по их решению.

Следует отметить, что до сегодняшнего дня комиссией и всеми ее мобильными группами на месте были решены в общей сложности 643 обращения граждан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MN: Vətən müharibəsindən qayıdan 2 777 şəxsin müraciətinə baxılıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
На станцию 8 ноября Бакметрополитена назначен новый начальник
На станцию "8 ноября" Бакметрополитена назначен новый начальник
18 января 2021 г. 16:01
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение
18 января 2021 г. 11:49
В Карабахе создадут Музей культуры
В Карабахе создадут Музей культуры
18 января 2021 г. 11:41
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi