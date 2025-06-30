Инцидент в Екатеринбурге - открытое нападение на национальную идентичность азербайджанцев

Инцидент в Екатеринбурге - открытое нападение на национальную идентичность азербайджанцев

Инцидент в Екатеринбурге, приведший к убийству азербайджанцев, является ярким примером систематической дискриминации, исламофобии и этнического насилия. Это открытое нападение на национальную идентичность, целенаправленное преступление против азербайджанцев.

Об этом сказала Report депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым.

По ее словам, детали инцидента указывают на заказной характер этого преступления: "Пытки наших соотечественников, правовые нарушения и кампания в медиа подтверждают это. Россия сегодня проводит политику, основанную на шовинизме и нетерпимости по отношению к нерусским, особенно к мусульманам. На фоне нехватки военных ресурсов запускаются механизмы ложных обвинений, давления и шантажа против азербайджанских мигрантов. Это поведение, несовместимо с принципами человечности и гуманизма".

Депутат заявила, что Азербайджан не закроет на глаза на инцидент, потому что это вопрос национального достоинства и единства: "За нами стоит воля народа и избранный им лидер. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что каждый азербайджанец, независимо от места проживания, находится под защитой азербайджанского государства. Это не просто заявление, а государственная гарантия. Кибератаки, осуществляемые в последнее время со стороны России, недопуск нашего депутата в страну, давление на мигрантов, а также усиление исламофобской риторики - тревожная тенденция. Это подтверждают и враждебные выступления рупоров Кремля, таких как Соловьев".

Ф.Йылдырым подчеркнула, что Россия пытается скрыть внутренние кризисы поиском "внешнего врага": "К сожалению, очередной мишенью этого процесса может стать Южный Кавказ. Активизация реваншистских сил в Армении также является частью этого сценария. Азербайджан же - сильное государство, которое противостоит этим попыткам и является гарантом мира и стабильности. Сегодня президент Ильхам Алиев является лидером не только нашей страны, но и всех азербайджанцев мира. Его политическая решимость объединяет нас вокруг национальных интересов. Наше государство использует все возможности для защиты прав наших соотечественников".

Отметим, что 27 июня в утренние часы Федеральная служба безопасности России совершила рейд в квартиры азербайджанцев в Екатеринбурге. Во время налета были убиты два азербайджанца, несколько человек задержаны. Убитые азербайджанцы – братья известного журналиста Сейфеддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня распространило заявление в связи с нападениями ФСБ на азербайджанцев.

Кроме того, временный поверенный в делах России был вызван в МИД Азербайджана из-за инцидента в Екатеринбурге, где ему был выражен резкий протест.