Инам Керимов: Верховный суд всегда готов к диалогу

В настоящее время административные суды рассматривают исключительно административные споры, а коммерческие суды рассматривают коммерческие споры, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

В настоящее время административные суды рассматривают исключительно административные споры, а коммерческие суды рассматривают коммерческие споры, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Инам Керимов во время выступления на встрече с предпринимателями в рамках диалоговой платформы "Фемида".

По его словам, этим изменением были созданы условия для повышения специализации, оптимизации судебной структуры и более сбалансированного распределения нагрузки на суды: "Начало функционирования новых коммерческих судов стало важным шагом в разрешении споров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, дальнейшего усиления защиты прав предпринимателей и улучшения делового климата. Это также еще один пример системной и последовательной государственной поддержки развития предпринимательства. Верховный суд находится в центре судебной реформы. В рамках последних реформ Верховным судом совместно с другими структурами был изучен передовой международный опыт".

Керимов отметил, что в стране постоянно проводятся реформы судебной системы, но все еще существуют сложности, которые беспокоят предпринимателей: "Последние поправки в законодательство определили задачу Верховного Суда по формированию единой судебной практики. Верховный суд всегда готов к диалогу, который имеет большое значение для правовой системы страны, а также для предпринимателей".