О нас

Инам Керимов: Верховный суд всегда готов к диалогу

Инам Керимов: Верховный суд всегда готов к диалогу В настоящее время административные суды рассматривают исключительно административные споры, а коммерческие суды рассматривают коммерческие споры, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Внутренняя политика
14 июля 2023 г. 11:07
Инам Керимов: Верховный суд всегда готов к диалогу

В настоящее время административные суды рассматривают исключительно административные споры, а коммерческие суды рассматривают коммерческие споры, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Инам Керимов во время выступления на встрече с предпринимателями в рамках диалоговой платформы "Фемида".

По его словам, этим изменением были созданы условия для повышения специализации, оптимизации судебной структуры и более сбалансированного распределения нагрузки на суды: "Начало функционирования новых коммерческих судов стало важным шагом в разрешении споров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, дальнейшего усиления защиты прав предпринимателей и улучшения делового климата. Это также еще один пример системной и последовательной государственной поддержки развития предпринимательства. Верховный суд находится в центре судебной реформы. В рамках последних реформ Верховным судом совместно с другими структурами был изучен передовой международный опыт".

Керимов отметил, что в стране постоянно проводятся реформы судебной системы, но все еще существуют сложности, которые беспокоят предпринимателей: "Последние поправки в законодательство определили задачу Верховного Суда по формированию единой судебной практики. Верховный суд всегда готов к диалогу, который имеет большое значение для правовой системы страны, а также для предпринимателей".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmənin sədri: “Sahibkarları narahat edən çətinliklər hələ də mövcuddur”

Другие новости из категории

Омбудсмен: Ведется работа по изучению ситуации в сфере бизнеса и прав человека
Омбудсмен: Ведется работа по изучению ситуации в сфере бизнеса и прав человека
14 июля 2023 г. 11:32
Сабина Алиева: Обеспечение прав предпринимателей – один из приоритетов деятельности омбудсмена
Сабина Алиева: Обеспечение прав предпринимателей – один из приоритетов деятельности омбудсмена
14 июля 2023 г. 11:13
С начала деятельности Конституционного суда Азербайджанской Республики проходит 25 лет
С начала деятельности Конституционного суда Азербайджанской Республики проходит 25 лет
14 июля 2023 г. 09:00
Сегодня исполняется 54 года со дня прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева
Сегодня исполняется 54 года со дня прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева
14 июля 2023 г. 08:00
В Союдлю временно приостановлена деятельность компании
В Союдлю временно приостановлена деятельность компании
13 июля 2023 г. 21:08
Члены Комиссии еще раз посетят Гедабекский район для расследования ситуации в Союдлю
Члены Комиссии еще раз посетят Гедабекский район для расследования ситуации в Союдлю
13 июля 2023 г. 20:57
Али Асадов дал поручения МЭПР и МЧС относительно устранения недостатков в селе Союдлю
Али Асадов дал поручения МЭПР и МЧС относительно устранения недостатков в селе Союдлю
13 июля 2023 г. 20:51
Премьер-министр провел второе заседание Комиссии, созданной для расследования ситуации в Союдлю
ФотоПремьер-министр провел второе заседание Комиссии, созданной для расследования ситуации в Союдлю
13 июля 2023 г. 20:29
Изменен состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата комиссии 
Изменен состав Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам и Секретариата комиссии 
13 июля 2023 г. 19:02
Будет подготовлен генплан всех городов Нахчыванской Автономной Республики
Будет подготовлен генплан всех городов Нахчыванской Автономной Республики
13 июля 2023 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi