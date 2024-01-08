Инам Керимов: В Азербайджане проводятся реформы по упрощению доступа граждан к правосудию

В Азербайджане проводятся судебно-правовые реформы по еще большему упрощению доступа граждан к правосудию.

В Азербайджане проводятся судебно-правовые реформы по еще большему упрощению доступа граждан к правосудию.

Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда Инам Керимов заявил на мероприятии, посвященном разрешению избирательных споров в судебном порядке.

По его словам, проводимые реформы в целом способствуют повышению качества правосудия.

Керимов отметил, что обращения по защите избирательных прав в Азербайджане первоначально рассматриваются апелляционными судами в порядке административного судопроизводства.

"Это обеспечивает более качественное и оперативное рассмотрение дел, а также более гибкое управление процессами с учетом характера выборов. Суды готовы к выполнению своих обязанностей на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в феврале этого года" - сказал председатель Верховного суда.