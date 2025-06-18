Инам Керимов: В Азербайджане будет создана более доступная судебная система

Инам Керимов: В Азербайджане будет создана более доступная судебная система

По мере развития глобализирующегося мира перед нами встают новые вызовы и требования, в связи с чем судебная система будущего будет усилена не только правовыми реформами, но и технологическими разработками.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов на международной конференции на тему "Глобальные вызовы в сфере судебного управления".

Он отметил, что инновации в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и автоматизации создадут большие возможности для того, чтобы сделать судебные процессы более быстрыми, прозрачными и справедливыми.

"Посредством виртуальных судов, видеоконференций и электронных подписей будет обеспечен более широкий доступ к юридическим услугам, в результате будет создана более доступная судебная система. Эти возможности сделают суды более эффективными, снизят нагрузку на судей, ускорят принятие решений и усовершенствуют деятельность судебной системы", - сказал Керимов.