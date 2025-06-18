О нас

Инам Керимов: В Азербайджане будет создана более доступная судебная система

Инам Керимов: В Азербайджане будет создана более доступная судебная система Инам Керимов: В Азербайджане будет создана более доступная судебная система
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 11:00
Инам Керимов: В Азербайджане будет создана более доступная судебная система

По мере развития глобализирующегося мира перед нами встают новые вызовы и требования, в связи с чем судебная система будущего будет усилена не только правовыми реформами, но и технологическими разработками.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов на международной конференции на тему "Глобальные вызовы в сфере судебного управления".

Он отметил, что инновации в области искусственного интеллекта, цифровых технологий и автоматизации создадут большие возможности для того, чтобы сделать судебные процессы более быстрыми, прозрачными и справедливыми.

"Посредством виртуальных судов, видеоконференций и электронных подписей будет обеспечен более широкий доступ к юридическим услугам, в результате будет создана более доступная судебная система. Эти возможности сделают суды более эффективными, снизят нагрузку на судей, ускорят принятие решений и усовершенствуют деятельность судебной системы", - сказал Керимов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: Azərbaycanda daha əlçatan məhkəmə sistemi qurulacaq

Экслюзивные новости

IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi