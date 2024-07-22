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Инам Керимов: Суды готовы выполнять свои обязанности на выборах

Инам Керимов: Суды готовы выполнять свои обязанности на выборах Суды готовы выполнять свои обязанности на предстоящих внеочередных парламентских выборах.
Внутренняя политика
22 июля 2024 г. 12:57
Инам Керимов: Суды готовы выполнять свои обязанности на выборах

Суды готовы выполнять свои обязанности на предстоящих внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджана Инам Керимов на семинаре, посвященном судебному разрешению избирательных споров на предстоящих 1 сентября парламентских выборах.

По его словам, Избирательный кодекс определяет широкий круг лиц, которые имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права:

"К таким лицам относятся избиратели, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, политические партии, блоки политических партий, доверенные лица кандидатов, политических партий, блоков политических партий, наблюдатели, а также избирательные комиссии. Жалобы могут быть поданы как в административном, так и в судебном порядке. На решение окружной избирательной комиссии может быть подана жалоба в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), а на решение ЦИК - в суды апелляционной инстанции. Иными словами, если жалоба изначально не будет удовлетворена вышестоящей избирательной комиссией, можно обратиться с жалобой в суд".

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Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: Məhkəmələr seçkilərdə üzərlərinə düşən vəzifələri həyata keçirməyə hazırdır

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