Инам Керимов: Суды готовы выполнять свои обязанности на выборах

Суды готовы выполнять свои обязанности на предстоящих внеочередных парламентских выборах.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджана Инам Керимов на семинаре, посвященном судебному разрешению избирательных споров на предстоящих 1 сентября парламентских выборах.
По его словам, Избирательный кодекс определяет широкий круг лиц, которые имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права:
"К таким лицам относятся избиратели, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, политические партии, блоки политических партий, доверенные лица кандидатов, политических партий, блоков политических партий, наблюдатели, а также избирательные комиссии. Жалобы могут быть поданы как в административном, так и в судебном порядке. На решение окружной избирательной комиссии может быть подана жалоба в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), а на решение ЦИК - в суды апелляционной инстанции. Иными словами, если жалоба изначально не будет удовлетворена вышестоящей избирательной комиссией, можно обратиться с жалобой в суд".