Инам Керимов: Суды готовы выполнять свои обязанности на выборах

Суды готовы выполнять свои обязанности на предстоящих внеочередных парламентских выборах.

Суды готовы выполнять свои обязанности на предстоящих внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджана Инам Керимов на семинаре, посвященном судебному разрешению избирательных споров на предстоящих 1 сентября парламентских выборах.

По его словам, Избирательный кодекс определяет широкий круг лиц, которые имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права:

"К таким лицам относятся избиратели, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, политические партии, блоки политических партий, доверенные лица кандидатов, политических партий, блоков политических партий, наблюдатели, а также избирательные комиссии. Жалобы могут быть поданы как в административном, так и в судебном порядке. На решение окружной избирательной комиссии может быть подана жалоба в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), а на решение ЦИК - в суды апелляционной инстанции. Иными словами, если жалоба изначально не будет удовлетворена вышестоящей избирательной комиссией, можно обратиться с жалобой в суд".