Инам Керимов: За последние годы выполнены важные работы по усовершенствованию законодательства

"За последние годы выполнены важные работы по усовершенствованию законодательства, регулирующего судебную деятельность, гуманизации политики наказания, формированию единого судебного опыта".

"За последние годы выполнены важные работы по усовершенствованию законодательства, регулирующего судебную деятельность, гуманизации политики наказания, формированию единого судебного опыта".

Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда Инам Керимов заявил на встрече с Коллегией адвокатов в рамках платформы для диалога "Фемида".

Он отметил, что последние крупные реформы, считающиеся началом нового этапа в развитии судебно-правовой системы, начались с подписания президентом Азербайджана указа "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от 3 апреля 2019 года: "Применение данного документа положительно отразилось на качественном осуществлении правосудия в нашей стране и усилении защиты прав в суде. В результате проведенных реформ были заново определены структура и штатное расписание Аппарата Верховного суда Азербайджанской Республики. В новой структуре судебный аппарат был усилен, чтобы оказывать поддержку в формировании и внедрении единого судебного опыта".