 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Инам Керимов: Нет необходимости в открытии еще одного центра Службы ASAN

    В этом году откроются центры Службы ASAN в Масаллы и Габале

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В настоящее время нет необходимости в открытии еще одного центра Службы ASAN. Об этом сообщил Report председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

    И.Керимов напомнил, что на сегодняшний день в Азербайджане действуют 9 центров Службы ASAN: "Из них пять находятся в столице. Центры в Баку способны обслужить всех граждан, поэтому нет необходимости в новом центре. В этом году откроются центры Службы ASAN в Масаллы и Габале". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi