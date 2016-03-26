​Инам Керимов: Нет необходимости в открытии еще одного центра Службы ASAN

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В настоящее время нет необходимости в открытии еще одного центра Службы ASAN. Об этом сообщил Report председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

И.Керимов напомнил, что на сегодняшний день в Азербайджане действуют 9 центров Службы ASAN: "Из них пять находятся в столице. Центры в Баку способны обслужить всех граждан, поэтому нет необходимости в новом центре. В этом году откроются центры Службы ASAN в Масаллы и Габале".