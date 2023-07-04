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Инам Керимов: Конституционный суд внес большой вклад в развитие демократии в нашей стране

Инам Керимов: Конституционный суд внес большой вклад в развитие демократии в нашей стране Конституционный суд внес большой вклад в развитие демократии и укрепление традиций государственности в Азербайджане.
Внутренняя политика
4 июля 2023 г. 12:45
Инам Керимов: Конституционный суд внес большой вклад в развитие демократии в нашей стране

Конституционный суд внес большой вклад в развитие демократии и укрепление традиций государственности в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда Инам Керимов сказал на проходящей в Баку международной конференции "Развитие законодательства путем внедрения конституционных норм".

По его словам, создание Конституционного суда стало важным шагом, стимулировавшим развитие правового государственного строительства:

"Конституция, как составная часть политической культуры страны составляет основу ее функциональности. Конституция, являясь наивысшим законом страны, также определяет границы прав и свобод демократического общества".

И.Керимов отметил, что Конституционный суд играет важную роль в развитии права в нашей стране посредством официального толкования ряда конституционных норм и толкования законодательства в различных сферах.

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Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: "Konstitusiya Məhkəməsi ölkəmizdə demokratiyanın inkişafına böyük töhfə verib"

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