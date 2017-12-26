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    Инам Каримов: Каждый гражданин Азербайджана в скором времени сможет получить удостоверение личности в любом центре Службы ASAN

    Глава агентства дал информацию о центрах, которые будут открыты в 2018 году© Report

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Каждый гражданин Азербайджана в скором времени сможет получить удостоверение личности в любом центре Службы ASAN, независимо от регистрации.

    Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Инам Керимов.

    Он сказал, что территориальное ограничение на получение удостоверений личности в центрах Службы ASAN может быть устранено после открытия регионального центра ASAN в Мингячевире.

    Глава агентства также дал информацию о центрах, которые будут открыты в 2018 году: "В следующем году ожидается открытие региональных центров ASAN в Шеки, Мингячевире и Имишли, будут заложены фундаменты еще нескольких центров". 

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