Имена умерших избирателей удалены из списков избирателей

Имена умерших избирателей удалены из списков избирателей

Имена умерших избирателей удалены из списков избирателей.

Как сообщает Report, об этом заявил директор информационного центра секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

Он отметил, что процесс составления единого списка избирателей по стране завершен.

Напомним, что согласно Избирательному кодексу, участковые избирательные комиссии должны представить составленные по участку списки избирателей в соответствующие окружные избирательные комиссии не позднее 5 февраля каждого года.

Окружные избирательные комиссии должны передать предварительные списки избирателей по соответствующим избирательным округам в ЦИК до 5 апреля.

ЦИК в свою очередь составляет единый список избирателей до 30 мая.