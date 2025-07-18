Ильхам Алиев жителю села Ханюрду: Больше никто не сможет выгнать нас с этих мест

16:51 Бывшие вынужденные переселенцы были среди тех, кто жил в самых тяжелых условиях, но на протяжении всех этих тридцати лет они проявляли свою волю и верили, что этот исторический день наступит, и они вернутся на эти земли.

Бывшие вынужденные переселенцы были среди тех, кто жил в самых тяжелых условиях, но на протяжении всех этих тридцати лет они проявляли свою волю и верили, что этот исторический день наступит, и они вернутся на эти земли.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время беседы с первыми жителями, переселившимися в село Ханюрду Ходжалинского района.

Глава государства отметил, что и Отечественная война 2020 года, и антитеррористическая операция 2023 года являются славными победами Азербайджана: "После этого мы будем жить здесь вечно. Больше никто не сможет выгнать нас с этих мест".