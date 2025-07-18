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Ильхам Алиев жителю села Ханюрду: Больше никто не сможет выгнать нас с этих мест

Ильхам Алиев жителю села Ханюрду: Больше никто не сможет выгнать нас с этих мест 16:51 Бывшие вынужденные переселенцы были среди тех, кто жил в самых тяжелых условиях, но на протяжении всех этих тридцати лет они проявляли свою волю и верили, что этот исторический день наступит, и они вернутся на эти земли.
Внутренняя политика
18 июля 2025 г. 17:03
Ильхам Алиев жителю села Ханюрду: Больше никто не сможет выгнать нас с этих мест

Бывшие вынужденные переселенцы были среди тех, кто жил в самых тяжелых условиях, но на протяжении всех этих тридцати лет они проявляли свою волю и верили, что этот исторический день наступит, и они вернутся на эти земли.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время беседы с первыми жителями, переселившимися в село Ханюрду Ходжалинского района.

Глава государства отметил, что и Отечественная война 2020 года, и антитеррористическая операция 2023 года являются славными победами Азербайджана: "После этого мы будем жить здесь вечно. Больше никто не сможет выгнать нас с этих мест".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev to resident of Khanyurdu: No one can ever drive us out of these lands again
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Xanyurdu kənd sakininə: Daha heç kim bizi bu yerlərdən çıxara bilməz

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