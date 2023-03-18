Ильхам Алиев зажег праздничный костер в селе Талыш

Президент Азербайджана Ильхам Алиев зажег праздничный костер в селе Талыш.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев зажег праздничный костер в селе Талыш.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева побывали в селе Талыш Тертерского района, ознакомились здесь с генеральным планом села, условиями, созданными в административном здании, детском саду, полной средней школе.

Затем глава государства зажег праздничный костер в селе Талыш и поздравил азербайджанский народ с праздником.

Напомним, что 18 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева совершили поездку в Тертерский район.