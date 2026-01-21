Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Ильхам Алиев: За три с лишним года мы уже увеличили поставки газа в Европу почти до 13 млрд кубометров

    Внутренняя политика
    • 21 января, 2026
    • 03:00
    Ильхам Алиев: За три с лишним года мы уже увеличили поставки газа в Европу почти до 13 млрд кубометров

    В прошлом году мы экспортировали более 25 млрд кубометров природного газа. Почти до 13 млрд кубометров было экспортировано в Европу, и эта цифра будет расти.

    Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

    Отметив, что это было сделано по просьбе Европейской комиссии, Президент Азербайджана напомнил, что после начала российско-украинской войны с Европейской комиссией был подписан документ о стратегическом партнерстве в энергетическом секторе. "И мы договорились об удвоении наших поставок газа в Европу с имевшихся на тот момент почти 8 до 16 млрд кубометров. Таким образом, за три с лишним года мы уже достигли отметки почти 13 млрд кубометров. И эта цифра будет расти", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев Давосский экономический форум
    İlham Əliyev: Biz üç ildən artıq dövrdə Avropaya qaz ixracını 13 milyard kubmetrə çatdırmışıq

    Последние новости

    03:22

    В Каталонии пригородный поезд столкнулся с обрушившейся подпорной стеной

    Другие страны
    03:01

    Президент: Мы вступаем в новый этап взаимоотношений с США в политической, экономической, энергетической и даже оборонной сферах

    Внешняя политика
    03:00

    Ильхам Алиев: За три с лишним года мы уже увеличили поставки газа в Европу почти до 13 млрд кубометров

    Внутренняя политика
    02:58

    Президент: Со стороны Европы мы не видим существенных инвестиций ни в ископаемое топливо, ни в возобновляемые источники энергии

    Внутренняя политика
    02:57

    Президент: Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии, потому что хотим сделать нашу страну и наш регион более пригодными для жизни

    Внешняя политика
    02:55

    Ильхам Алиев: Как во время "Евровидения", так и во время COP мы сталкивались с необоснованной критикой

    Внешняя политика
    02:52

    Президент: Каждый год у нас будет проводиться либо чемпионат мира, либо чемпионат Европы по горнолыжному спорту

    Внешняя политика
    02:45

    Президент: У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум

    Внешняя политика
    02:43

    Ильхам Алиев: Баку и Азербайджан становятся очень привлекательными для иностранцев

    Внешняя политика
    Лента новостей